Gründer der bankrotten Modegruppe FNG in U-Haft

Seit August steht der Vorstandsvorsitzende der Modegruppe FNG, der u. a. die Schuhwarenkette Brantano, die Konfektionsmarke JBC und Mayerlin gehörten, unter dem Verdacht des Betrugs und der Manipulation des Börsenkurses seines Unternehmens.

Seine Ehefrau, die ebenfalls des Betrugs verdächtigt wird, wurde unter elektronische Aufsicht gestellt.

In der breiten Öffentlichkeit in Flandern ist Penninckx in erster Linie als Vorsitzender des Fußballklubs KV Mechelen bekannt (Foto oben).

