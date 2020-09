Bewegende Feier für die Opfer der Corona-Epidemie in Sint-Truiden

Sint-Truiden in der Provinz Limburg gehörte zu den Gebieten in Belgien, die während der ersten Welle besonders schwer getroffen wurden. Zwischen Mitte März und Ende August wurden in Sint-Truiden insgesamt 335 Todesfälle gezählt. „Für jede dieser Familien, ob von Corona getroffen oder nicht, war es in diesen Tagen schwer, Abschied zu nehmen“, sagte Veerle Heeren (CD&V), Bürgermeisterin: „Deswegen sollen sie sich an diesem Ort der Stille erinnern können.“

Der flämische Gesundheitsminister Wouter Beke (CD&V) und die bekannte flämische Virologin Dr. Erika Vlieghe waren bei der Gedenkfeier zu gegen.