Typisch Brüssel: ein Half-en-half zum Aperitif!

Genau wie das Café an der ehemaligen Börse, in dem die Uhren vor fast 140 Jahren stehen geblieben scheinen … Im Cirio servieren die Kellner den Half-en-half stilgerecht: Das heißt, eingeschenkt wird erst am Tisch, eine Hälfte Wein und eine Hälfte Sekt. Die Kunst besteht darin, den Kelch so knapp bis unter dem Rand zu füllen, dass ein einziger weiterer Tropfen das Glas zum Überlaufen bringen würde.