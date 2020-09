"Bitte respektiert die Corona-Maßnahmen!"

Bundesgesundheitsministerin Maggie De Block (Open VLD - Foto) ist deutlich. Gegenüber den VRT-Mittagsnachrichten sagte sie am Montag, dass sie sich große Sorgen mache: „Ich mache mir Sorgen. Das Virus bleibt gefährlich. Es sterben noch immer Menschen daran. Die Leute müssen die Maßnahmen respektieren. Ich weiß, dass diese Maßnahmen nicht lustig sind, doch es bleibt wichtig, sie einzuhalten. Vor allem die Quarantäne bleibt wichtig. Viele Menschen treffen sich wieder, die Schulen sind geöffnet, Sportvereine nehmen ihre Aktivitäten wieder auf. Kurzum, es ist wieder mehr Verkehr zwischen den Menschen und das gibt dem Virus Kraft. Das müssen wir absolut vermeiden.“

Ob neue und strengere Maßnahmen ergriffen werden sollen, will De Block damit noch nicht sagen, nur so viel: „Die Maßnahmen müssen eingehalten werden, sonst bekommen wir das Virus nicht in den Griff. Es ist wichtig, dass die Leute begreifen, wie gefährlich dieses Virus bleibt. Es kommen noch immer Menschen ins Krankenhaus und es sterben noch immer Menschen…“