De Lijn kann für den Schülertransport auch auf private Reisebusse setzen

Seit Beginn des neuen Schuljahres hat die regionale flämische Nahverkehrsgesellschaft De Lijn ein Kapazitätsproblem in den Bussen, in denen die Schulkinder und die Studierenden mitfahren müssen. Regelmäßig tauchen Berichte auf, nach denen Busse so dicht besetzt sind, dass jegliche Abstandsregelungen in Sachen Corona bei weitem nicht eingehalten werden können. Reisebusunternehmer boten vor einigen Tagen an, zu helfen. Das stieß nicht auf taube Ohren.