Demo in Brüssel: Plädoyer für eine bessere Finanzierung des Pflege- und Gesundheitswesens

In Brüssel haben am Sonntag rund 4.000 Menschen, vor allem Beschäftigte aus dem Pflege- und Gesundheitswesen in Belgien, für eine finanzielle Stärkung ihres Sektors demonstriert. Die Demo war Corona-gerecht organisiert und fand in 10 Gruppen von jeweils 400 Personen statt. Die Abstandsregeln wurden weitgehend eingehalten und alle Demonstranten trugen Mundschutzmasken. Einige wenige Chaoten, die die Demo störten, wurden von der Polizei rasch herausgefiltert.