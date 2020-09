Tausende mussten zulange auf die Resultate ihrer Corona-Tests warten

Viele Menschen in Belgien beklagen sich darüber, dass sie zulange auf die Resultate ihrer Corona-Tests warten müssen. In den vergangenen beiden Wochen haben sich rund 18.000 Getestete tagelang in Quarantäne begeben müssen und harrten dort aus, bis ihr Resultat vorlag. Bei Arbeitnehmern kann dies zu Problemen im Job führen, zumal bei einigen der Betroffenen die Wartezeit bei bis zu 2 Wochen gelegen hatte.