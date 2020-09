5. Spieltag: AA Gent entlässt den zweiten Trainer in dieser noch jungen Saison

Auf Rang 16 stehend ist AA Gent von diesen Abstiegsrängen nicht weit entfernt. Nach der 2:1-Niederlage in Eupen sind in Gent mehrere Krägen geplatzt. Der Spielerkern hatte schon vorher zu erkennen gegeben, dass Lazlo Bölöni (Foto unten) lediglich „Fußball vom alten Schlag“ spielen lasse und dass man mit „Zweitliga-Spielkuktur keinen Blumentopf gewinnen könne“. Bölöni hatte am Ende alle gegen sich: Fans, Vereinsführung, Mannschaft…

Nach 25 Tagen war es dann soweit: der Ungar konnte gehen. Nach dem Dänen Jess Thorup ist dies bei Gent die zweite Trainerentlassung in der laufenden Saison. Jetzt hat Assistent Wim De Decker bis Dezember die Zeit, zu retten, was zu retten ist. Am Dienstagabend muss AA Gent in der Europa League gegen Rapid Wien antreten, wohl eines der wichtigsten Spiele der Genter „Buffalos“ in diesem Jahr.

