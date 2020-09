 Belgien gibt Guatemala eine 1.000 Jahre alte gestohlene Maya-Maske zurück

Die belgischen Behörden haben Guatemala am Montag eine 1.000 Jahre alte Maya-Maske (Foto) zurückgegeben. Nach Angaben des guatemaltekischen Außenministeriums war diese Maske gestohlen und illegal ausgeführt worden. Ein Experte der Königlichen Museen für Kund und Geschichte in Belgien (KMKG) gab an, dass diese Maske von „unschätzbarem Wert“ sei.