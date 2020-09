Skelette, die 2018 bei Ausgrabungen in Aalst entdeckt wurden, stammen aus dem 10. Jahrhundert

Von der mittelalterlichen Kirche selbst sind bis heute noch keine Reste entdeckt worden. Lediglich die 5 Skelette weisen darauf hin und doch sind sich die Archäologen ihrer Sache sicher, dass sie nicht von irgendwo anders stammen können, so Degryse: „Wir wissen das, weil wir die Skelette an einer Stelle gefunden haben, an der viele Körper gelegen haben und wir sehen das auch an der Art und Weise, wie sie begraben waren: Die Skelette waren mit den Köpfen nach Westen und mit den Füßen nach Osten beerdigt. Das stimmt mit christlichen Traditionen überein und deshalb ist kein Zweifel möglich.“

Noch eine Kirche entdeckt

Die Vereinigung SOLVA, eine archäologische Vereinigung, die sich mit der Geschichte in der Region beschäftigt, macht seit 2017 Ausgrabungen auch innerhalb der Martinus-Kirche in Aalst und dort wurden die Reste von Kirchen aus dem 11. und dem 12. Jahrhundert entdeckt. Diese Reste sind nach Ansicht der Forscher wohl auf denen aus dem 10. Jahrhundert entstanden.

Archäologe Yaniek Degryse freut sich über neue Erkenntnisse über die regionale und lokale Geschichte: „Es ist schön, dass man so neue Verbindungen entdeckt, die die Geschichte von Aalst offenlegen. Die Stadt hat deutlich einen mittelalterlichen Siedlungskern.“