"Verschwindende Wand", eine interaktive Installation in Antwerpen

Die aufsehenerregende interaktive Installation „“Verschwindende Wand“ möchte die sprachliche und gedankliche Vielfalt Europas sicht- und erlebbar machen. Seit August 2020 ist sie auf großer Europatour und macht u.a. Halt in Antwerpen, Barcelona, Belfast, Brüssel, Danzig, Den Haag, Madrid, Mailand, Namur, Nikosia, Posen, Segovia, Thessaloniki, Turin, Vilnius und Warschau.

Belgische Premiere feiert die „Verschwindende Wand“ am 19. und am 20. September 2020 in Antwerpen auf dem Operaplein vor dem Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen. Am 3. Oktober 2020 wird die Installation in Brüssel und vom 5. bis 8. November 2020 vor dem Delta Namur-Espace Culturel Provincial in Namür, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und der Wallonischen Region, zu erleben sein.

Zitate reisen durch Europa

Die „Verschwindende Wand“ geht zurück auf eine Idee von Maria Jablonina in einem von dem Architekten und Ingenieur Werner Sobek durchgeführten und vom Goethe-Institut initiierten Workshop. Die Installation besteht aus einem Plexiglasgerüst, in das rund 6.000 Holzklötze mit Zitaten in Originalsprache und Übersetzungen in die jeweiligen Landessprachen eingesetzt werden.

Diese Zitate wurden im Frühjahr in vom Goethe-Institut initiierten lokalen Wettbewerben in ganz Europa gesammelt - dabei reicht die Bandbreite der eingereichten Zitate von einer Liedzeile der Beatles, einem Gedanken von Hannah Arendt, einer Zeile aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“ oder einem Spruch von Pooh, dem Bären bis zu Sentenzen von Adorno, Rosa Luxemburg, Sartre oder Jonas Mekas. Es findet sich auch ein sehr aktuelles Zitat der bekannten belgischen Schriftstellerin Rachida Lamrabet: „Ich hoffe sehr, dass wir aus dieser Krise als denkende Wesen erwachen.“

