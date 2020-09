Biostatistiker Niel Hens über die steigenden Corona-Zahlen: Wir wissen noch stets viel zu wenig

„Wir dürfen die Corona-Zahlen nicht minimalisieren. In der neuen Entwicklung steckt das Potenzial eines exponentiellen Anstiegs. Am Anfang steigen die Zahlen nur langsam, aber dann tritt eine Beschleunigung der Ansteckungen an und zeigt die Kurve steil nach oben.“

Der Biostatistiker ruft die Bevölkerung auf, Risikokontakte zu begrenzen: „Die relativ niedrige Anzahl der Krankenhauseinlieferungen von Corona-Patienten sollte uns nicht darüber hinweg täuschen, dass die Lage ernst ist. Wollen wir jetzt noch das Schlimmste verhindern oder wollen wir es erst so weit kommen lassen und unser Verhalten erst dann anpassen?