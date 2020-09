23 Stunden für 67 km: Mathieu Bonne schwimmt als Erster die ganze Küste entlang

Für die 67 Kilometer von De Panne an der französischen Grenze bis Knokke-Heist an der niederländischen Grenze hat Mathieu Bonne 23 Stunden gebraucht. Nachdem ihm der Kraftakt am Dienstag gelungen war, flossen die Tränen. Und wollte der 26-Jährige erst einmal nur schlafen.