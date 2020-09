Prozess Drogenmilieu Antwerpen: 5 junge Männer bis zu 6 Jahren hinter Gittern

Nachdem Antwerpen in den letzten Wochen wiederholt wegen gewalttätiger Anschläge im Drogenmilieu in die Schlagzeilen geraten ist, kam es am Mittwochmorgen zu einem ersten Prozess. Auf der Anklagebank saßen fünf Männer, die im Frühjahr 2019 an Vergeltungsaktionen beteiligt waren. Sie erhielten schwere Strafen und bis zu sechs Jahre Haft.