Rekrutin Elisabeth in Elsenborn: Die Kronprinzessin hat ihre Militärausbildung begonnen

Wie alle anderen muss sich Elisabeth van België quälen, wenn sie beim Konditionstraining laufen, pumpen, springen und marschieren muss. Jeder der mit der Ausbildung an der Königlichen Militärschule beginnt, muss zuerst die praktische Einführung in das Militärleben absolvieren.

Für viele Rekruten ein Kulturschock, erklärt Majorin Isabel Vanhavermaet. „Wir stehen um 5:45 Uhr auf und sind intellektuell, physisch und in einer Gruppe bis 23 Uhr pausenlos verbunden . Das ist eine Herausforderung, glauben Sie mir. Aber man begegnet sich selbst nur, wenn man es schwer hat. Wer nie in einer schwierigen Lage war, weiß nicht, was es heißt, im Ernstfall reagieren zu müssen, auch wenn man müde ist.“

(Es geht weiter unter dem Foto.)