Zum zweiten Mal über 1.000 neue Infektionen mit Corona an einem Tag

In der Woche vom 6. bis 12. September lag die Anzahl der Neuinfektionen im Schnitt pro Tag bei 779 Fällen. Im Vergleich zur Vorwoche handelt es sich um eine Verdopplung. Am vergangenen Donnerstag und Freitag waren jeweils über 1.000 Corona-Fälle diagnostiziert worden, so die neueste Statistik der Gesundheitsbehörde Sciensano.