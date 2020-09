Aktualisierte Corona-Warnungen: Amsterdam, Wien, Kantone Freiburg und Waadt ab Freitag in Rot

Das belgische Außenministerium hat seine Reisewarnungen für die Corona-Ansteckungsgefahr aktualisiert: Reisen nach Amsterdam und Wien, in die Schweizer Kantone Freiburg und Waadt und in mehrere französische Departements sind ab Freitag 16 Uhr verboten, sofern kein triftiger Reisegrund angegeben werden kann. Wer sich über 48 Stunden in diesen Gebieten aufgehalten hat, muss bei seiner Rückkehr nach Belgien einen Corona-Test machen lassen und in Selbstquarantäne gehen.