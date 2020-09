Corona-Fälle steigen auf 807 im Schnitt/Tag: +56 Prozent im Vergleich zur Vorwoche

Insgesamt haben sich seit Beginn der Registrierung am 7. März 95.948 Menschen in Belgien mit Covid-19 infiziert.

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen bleibt niedrig, steigt aber dennoch schnell an. Von 21 Aufnahmen im Schnitt/Tag in der Vorwoche sind zwischen dem 9. und 15. September im Schnitt/Tag 35 Personen wegen einer Corona-Infektion in ein Krankenhaus eingewiesen worden.

Am 16. September waren 353 Betten mit Corona-Patienten belegt, 74 davon auf den Intensivstationen. 39 Corona-Patienten werden/wurden künstlich beatmet.

Die Zahl der Toten mit einer Corona-Infektion bleibt mit 3 Todesfällen im Schnitt/Tag stabil. Seit der Registrierung der Corona-Zahlen sind in Belgien 9.935 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben.

Der Ansteckungsrate liegt zurzeit bei 81 Personen auf 100.000 Einwohner (+41 Prozent).