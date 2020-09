Welpen von Wolfspaar Noëlla und August sind nur noch zu dritt

Ende April oder Anfang Mai hatte die Wölfin vier Welpen geworfen. Die vorigen Bilder hatte das Institut Ende Juli veröffentlicht.

Genau wie vor sechs Wochen scheint es der Wolfsfamilie prächtig zu gehen. Allerdings fehlt vom vierten Welpen seit einigen Woche jede Spur, so das Institut für Natur- und Waldforschung. Möglicherweise lebt es nicht mehr, da viele Welpen in den ersten Lebensmonaten sterben. Trotzdem will das Institut sich nicht ganz darauf festlegen, dass es nicht doch noch eines Tages wieder vor der Kamera auftaucht.