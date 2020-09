Vor-Regierungsbildner Lachaert aus Quarantäne: Physische Verhandlungen dürfen wieder starten

Sollten die sieben Parteien sich in wichtigen Punkten einig werden, könnte der König am Montag einen Regierungsbildner anstellen, der meistens dann auch das Amt des nächsten Premierministers wahrnimmt.

Bis dahin haben die Parteien nur noch wenige Tage, um sich in die Augen zu schauen und die Hürden und Hindernisse für ein Regierungsabkommen – ohne die flämischen Nationalisten der N-VA, der stimmenmäßig größten Partei – aus der Welt zu schaffen.

Zu den heiklen Themen gehören die hohe Staatsverschuldung, die sich wegen der Corona-Krise noch verschärft hat, der Ausstieg aus der Atomenergie und die Finanzierung der Renten.

Auch über die Modernisierung der Justiz und die Neufinanzierung des Gesundheitswesens müssen die Parteien sich einig werden.

Während die Vivaldi-Koalition insbesondere von den Grünen, Liberalen und Sozialisten befürwortet wird, kommt vom rechten Flügel der flämischen Christdemokraten immer wieder Gegenwind. Die CD&V will auf keinen Fall, dass bestimmte an die Länder übertragene Kompetenzen wieder an den Bund gehen und dass das Abtreibungsgesetz gelockert wird.