Corona-Fälle auf 978 im Schnitt/Tag gestiegen: im Wochenvergleich +74 %

In der Woche vom 8. bis 14. September wurden jeden Tag im Schnitt 978 neue Corona-Fälle registriert. Am vergangenen Montag, am 14. September, lag die Zahl der neuen Ansteckungen sogar bei 1.625. Auf der Pressekonferenz des Nationalen Krisenzentrums am Freitagvormittag sagte der Sciensano-Virologe Steven Van Gucht, dass der Anstieg der Neuinfektionen insbesondere bei 10- bis 20-Jährigen und bei über 60-Jährigen zu beobachten sei.