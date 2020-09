Autofreier Sonntag "light" in Brüssel: Öffentliche Räume sollen nachhaltiger werden

In ganz Belgien begann am vergangenen Mittwoch die traditionelle Woche der nachhaltigen Mobilität mit den Themen der gemeinsamen Nutzung des öffentlichen Raums in Flandern und Wallonien sowie der "beruhigten Stadt" in der Region Brüssel. Die Feierlichkeiten des traditionellen autofreien Sonntags werden wegen Corona aber eingeschränkt, um mit seiner Familie oder seiner „Freundeskontaktblase" trotzdem daran teilnehmen zu können.