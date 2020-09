Brüsseler Ministerpräsident Rudi Vervoort entscheidet sich auf eigene Initiative für Quarantäne

Vervoort ist der amtierende Bürgermeister von Evere, lässt sich als Brüsseler Ministerpräsident in diesem Amt aber vertreten. Er traf sich mehrmals mit Chahid in den Tagen vor Bekanntwerden des positiven Tests. Ridouane Chahid , der wahrnehmende Bürgermeister von Evere kündigte bereits an, er gehe für 14 Tage in Quarantäne.

Vervoort wird in den kommenden Tagen niemanden treffen und an keinen Veranstaltungen teilnehmen. Sein Büro ist derzeit nicht in der Lage zu klären, wie lange er in Quarantäne bleiben wird. In jedem Fall wird diese so lange dauern, bis das Testergebnis bekannt ist. Vervoort wird am Montag getestet.