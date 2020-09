Großraum Antwerpen: Immer noch keine Spur des vermissten 12-jährigen Ilias Chahdi

Ilias Chahdi verließ am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr morgens sein Haus in Mortsel in Richtung seiner Schule im nahe gelegenen Edegem. Zuletzt wurde er auf den Überwachungsbildern einer Tankstelle im Antwerpener Stadtteil Wilrijk gesehen. Er fuhr allein an der Tankstelle vorbei.

Der Polizeisprecher Johan Wonnink sagte gegenüber VRT NWS: "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es absolut nichts, was auf eine kriminelle Handlung hindeutet. Wir gehen davon aus, dass wir Ilias bei guter Gesundheit vorfinden werden".

Wonnink fügte hinzu, dass "ein Mangel an Hinweisen bedeutet, dass noch keine koordinierten Fahndungen durchgeführt wurden. Wir haben keine Ahnung, wo wir suchen sollen. Deshalb bitten wir alle, die Ilias gesehen haben, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Jede Information könnte hilfreich sein".

Am Freitagabend machten sich rund 100 Freiwillige auf die Suche nach dem Jugendlichen. In der Zwischenzeit versucht die Polizei, Ilias mit Hilfe von Bildern, Daten von Mobiltelefonen und Daten von ANPR-Kameras aufzuspüren.

Sollten diese Daten zu einem Hinweis auf den Aufenthaltsort des Jungen führen, wird die Polizei "alle notwendigen Mittel" in eine Suche vor Ort investieren, sagte Alain Remue von der SoKo der Bundespolizei für vermisste Personen.

Wenn Sie Informationen über den Verbleib von Ilias Chahdi haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei unter der kostenlosen Telefonsnummer 0800 30 300 oder an Child Focus unter 116 000. Sie können alle Informationen auch per E-Mail an opsporingen@police.belgium.eu senden.