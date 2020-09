Grünes Licht für Reform der Erbschaft- und Schenkungssteuer in Flandern

„Auf der einen Seite senken wir die Steuersätze für die Vererbung oder Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen auf null Prozent", erklärt Flanderns Finanzminister Matthias Diependaele (N-VA). "Auf der anderen Seite machen wir es steuerlich interessanter, besten Freunden ein Erbe zu hinterlassen. Wir tun dies, indem wir den Satz für die ersten 15.000 Euro von 25 Prozent auf 3 Prozent senken". Das neue System wird am 1. Juli 2021 in Kraft treten.

Die flämische Regierung hatte sich während der Koalitionsverhandlungen vergangenes Jahr für eine weitere Reform der Erbschaftssteuer entschieden. So wurde beispielsweise die Einführung des "Freundschaftserbes" im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Darüber hinaus wollte die Regierung es attraktiver machen, Wohltätigkeitsorganisationen etwas zu vererben oder zu spenden.

Heute gilt für Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen ein Steuersatz von 5,5%. Im Falle einer Erbschaft beträgt die Quote 8,5 Prozent. In beiden Fällen wird der Satz im nächsten Jahr auf 0 Prozent gesenkt.