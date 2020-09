Lockerung der "Fünfer-Blase" nicht ausgeschlossen, "dann werden andere Maßnahmen verschärft“

Die maximal fünfköpfige Kontaktgruppe, die so genannte "Fünfer-Blase" zur Reduzierung des Risikos einer Infektion mit dem Coranavirus, wird beim nächsten Nationalen Sicherheitsrat am kommenden Mittwoch auf dem Tisch liegen. Nach Ansicht von Belgiens liberaler Gesundheitsministerin Maggie De Block (Open VLD, Foto) könnte diese Regel gelockert werden. "In diesem Fall müssten jedoch andere Maßnahmen zur Kompensation ergriffen werden", sagte sie am Samstag auf Radio 1 (VRT).