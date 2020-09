Alle zwei Stunden ein Unfall mit Fahrerflucht: Opfer sind meist Radfahrer und Fußgänger

Im vergangenen Jahr gab es 4.458 Unfälle mit Personenschaden, bei denen jemand Fahrerflucht beging. Insgesamt starben 24 Menschen bei diesen Unfällen. Bei jedem achten Unfall mit (toten oder verletzten) Opfern beging der Täter Fahrerflucht, d.h. alle zwei Stunden kommt es zu einer Fahrerflucht.

Die Zahl der Fahrerfluchtdelikte hat im Vergleich zu vor 10 Jahren leicht zugenommen, aber im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden erheblich zurückgegangen. Proportional gesehen ereignen sich daher heute mehr Unfälle mit Fahrerflucht als vor zehn Jahren.

In Brüssel begeht der Täter bei 16 Prozent aller Unfälle mit Verletzten Fahrerflucht, in Flandern sind es 12 Prozent und in Wallonien 10 Prozent. In den drei Regionen hat die Zahl der Unfälle mit Fahrerfluchtdelikten in absoluten Zahlen in den letzten zwei Jahren zugenommen.

