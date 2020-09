Vermisster Junge Ilias (12) gesund und wohlauf aufgefunden, Onkel verhaftet 

Der 12-jährige Ilias lebt in Mortsel und fuhr am Donnerstag gegen 8 Uhr mit dem Fahrrad zu seiner Schule in Edegem, kam dort aber nie an. Zuletzt wurde er an einer Tankstelle in Wilrijk gesehen. Videoaufnahmen zeigten ihn, wie er allein mit dem Fahrrad in die falsche Richtung fuhr, weg von der Schule.

Verwandte, Freunde und Sympathisanten von Ilias trafen sich am Sonntagmittag erneut an der Tankstelle, um die Suche nach dem Jungen fortzusetzen. Die polizeilichen Ermittlungen konzentrierten sich aber seit Kurzem auf den 26-jährigen Lieblingsonkel des Jungen. Die Polizei bat ihn, sich mit ihr oder der Familie in Verbindung zu setzen, da er möglicherweise mehr Informationen habe.

In der Zwischenzeit wurde der Junge auch in Anwesenheit dieses Onkels gefunden. "Es gab eine Reihe von Ermittlungen und Hausdurchsuchungen im Rahmen der Ermittlungen", berichtet die Staatsanwaltschaft. "Sie führten dazu, dass der Junge ausfindig gemacht wurde."

Die genauen Umstände, die zu dem Verschwinden führten, werden derzeit untersucht. "Der Onkel wurde verhaftet, wird jetzt verhört und wird später dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Er wird der Entführung verdächtigt“.