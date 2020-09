Seit Donnerstag vermisst: Immer noch keine Spur von Ilias (12), Freiwillige starten Suche

Die Polizei hat noch immer keine Hinweise auf das Verschwinden des jungen Ilias Chahdi in der Region Antwerpen. Der 12-jährige Junge verließ am Donnerstagmorgen sein Zuhause in Mortsel (Großraum Antwerpen), um mit dem Fahrrad zu seiner Schule in Edegem zu fahren. Er ist jedoch nie an seinem Ziel angekommen. Gegenwärtig wird von der Polizei keine Suchaktion organisiert, weil sie davon ausgeht, dass das Kind "überall sein könnte". Freiwillige starten jedoch an diesem Sonntag eine weitere große Suchaktion.