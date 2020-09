Wegen Corona: Autofreier Sonntag in diesem Jahr in weniger Städten und Gemeinden

In diesem Jahr wird der traditionelle autofreie Sonntag in der Mobilitätswoche (16. bis 22. September) mit etwas weniger Schnickschnack gefeiert. In Flandern nehmen 22 Städte und Gemeinden an der Veranstaltung teil. Das sind deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Damals waren es noch 49 flämische Städte und Gemeinden.

Heute sind Sie mit dem Auto nicht willkommen in (Teilen von) Antwerpen, Asse, De Pinte, Diest, Haacht, Hoeilaart, Hove, Ichtegem, Ypern, Kortrijk, Mechelen, Ninove, Ostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Steenokkerzeel, Veurne, Vilvoorde und Wemmel. In Hasselt wurde der autofreie Sonntag bereits letzte Woche organisiert, in Leuven und Gent ist das Datum der 27. September bzw. 18. Oktober.

Andere Städte und Gemeinden wie Aalst, Berlaar, Bree, Brügge, Eeklo, Genk, Turnhout, Nijlen und Hoogstraten verschieben den geplanten autofreien Sonntag um ein Jahr.