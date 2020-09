Belgier gewinnen Europameisterschaft der Solar-Fahrzeuge

Das Team Agoria Solar hat am Sonntag die Europameisterschaft der Solar-Fahrzeuge gewonnen. Auf der Rennstrecke von Zolder absolvierte der belgische Rennstall mit seinem Wagen Bluepoint die 24 Stunden in 352 Runden. Zweiter und dritter Platz gingen an das Solar Team aus dem niederländischen Twente mit Red Shift (313 Runden) und Red E (304 Runden).