Anwalt des Onkels, der Ilias mitnahm: aus Liebe zur Natur zusammen unterwegs

Sein Neffe Ilias, der normalerweise in die zweite Klasse der Sekundarschule geht, wollte ihn begleiten. Die beiden hatten ein Naturgebiet im belgisch-französischen Grenzgebiet als Ziel. Gefunden wurden sie in Steenkerke, einem 300-Seelen-Dorf im Hennegau in der Wallonie, als der Onkel sein Telefon wieder einschaltete.

Ilias hatte die Pläne zu Hause geheim gehalten, weil er befürchtete, seine Eltern würden Nein sagen.

Der Onkel habe nichts Böses im Schilde geführt, betonte Anwalt Top: „Er hat nicht an die Folgen oder daran gedacht, dass Ilias minderjährig ist und nicht einfach von der Schule wegbleiben darf. Er wollte dem Jungen sicher nichts Böses. Die beiden haben sich eine gute Zeit gemacht.“