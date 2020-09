Sciensano: Besonders Teenager erkranken an Corona

Vor einer Woche waren an einem einzigen Tag 1.717 Neuinfektionen registriert worden: die höchste Anzahl pro Tag seitdem die Zahlen wieder allgemein steigen. „Die Tagesdurchschnittswerte sind heute doppelt so hoch wie in der zweiten Augusthälfte“, sagte Boudewijn Catry. In der Woche vom 11. bis 17. September registrierte die Behörde 1.196 neue Corona-Fällen (+62 % im Vergleich zur Vorwoche).