Dries De Bondt ist belgischer Meister bei den Straßenradprofis

Bis zur ersten lokalen Runde in Anzegem war diese belgische Meisterschaft nur 2 Tage nach der Tour de France nicht besonders spannend, doch danach setzte sich eine 20-köpfige Gruppe ab - darunter Dries De Bondt und Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix), Tosh Van der Sande und Jelle Wallays (Lotto-Soudal) sowie Iljo Keisse und Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step). Titelverteidiger Tim Merlier von Alpecin-Feni war nicht dabei.

Das Peloton ließ die Gruppe fahren und reagierte auch nicht, als diese über 4 Minuten Vorsprung hatte. Im Laufe des Rennens halbierte sich dieser Vorsprung allerdings, denn überall nahm das Tempo gehörig zu.

Vorne wurde nicht zusammengearbeitet und so konnte Dries De Bondt ausbrechen. Zunächst wurde gehadert und somit konnte der spätere Sieger 12 Sekunden herausfahren und alleine über die Ziellinie radeln. Pieter Serry und Iljo Keisse von Deceuninck-Quick Step holten sich die Plätze 2 und 3.

Lotte Kopecky schlägt Jolien D’hoore auf der Ziellinie

Lotte Kopecky (Foto unten) hat zum ersten Mal die belgische Meisterschaft der Straßenradprofis bei den Frauen gewonnen. Sie gewann am Dienstagmorgen in Anzegem nach 132 km mit Start in Halle quasi auf der Ziellinie gegen die mehrmalige Meisterin Jolien D’hoore.

Die beiden Kontrahentinnen, derzeit wohl die besten weiblichen Straßenradprofis Belgiens, machten die Meisterschaft unter sich aus. Shari Bossuyt versuchte zwar alles, doch schon 50 km vor dem Ziel hatte sie das Nachsehen.

Kopecky holte sich nach 4 zweiten Plätzen endlich einmal den Titel. Bossyut wurde aber noch Dritte. D’hoore gewann den Meistertitel bereits fünfmal, musste sich jedoch dieses Mal geschlagen geben.