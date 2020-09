Fast 500 Corona-Patienten in belgischen Krankenhäusern

Im letzten 7-Tage-Rhythmus wurden pro Tag etwa 50 Corona-Patienten in Krankenhäuser eingeliefert, was einem Anstieg auf Wochenbasis um 60 % entspricht. Derzeit werden 486 an Covid-19 erkrankte Patienten in einem Krankenhaus behandelt. 87 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen. Die Zahl der Sterbefälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus bleibt allerdings bei täglich 2 Fällen niedrig. In der Vorwoche erlagen täglich rund 3 Patienten diesem Virus.

Seit Ausbruch der Epidemie in Belgien haben sich hierzulande 103.392 Personen mit dem Virus angesteckt. 9.950 von ihnen starben an den Folgen von Covid-19. Der Ansteckungsgrad liegt derzeit bei rund 125 Personen pro 100.000 Einwohner.

Inzwischen warnen die Virologen und die Epidemiologen die Studierenden vor dem Virus. In diesen Tagen beginnt überall im Land das neue akademische Jahr und die Vorlesungen in Unis und Hochschulen gehen wieder los. Das bedeutet aber auch, dass jetzt viele Studierende erstmal feiern. Am Montagabend tummelten sich z.B. zahllose Jugendliche in den Ausgehvierteln der Universitäts- und Hochschulstädte Gent (Foto) und Löwen in Flandern.

Doch landauf, landab warnen Rektoren und Bürgermeister die Studierenden und rufen zur Vernunft auf. Abstand halten, Hygienevorschriften einhalten, Masken tragen und sich nicht in großen Gruppen aufhalten ist die Devise. Und, der Virologe Marc Van Ranst rät den Studierenden dazu, nicht jedes Wochenende nach Hause zu fahren, um zu vermeiden, dass vielleicht die Eltern oder die Großeltern infiziert werden…