Flämisches Unternehmen will bald 80 Millionen Mundmasken pro Jahr herstellen

Die belgische Textilfirma Ontex aus Eeklo in der Provinz Ostflandern ist in die Produktion von Mundschutzmasken eingestiegen. Das Unternehmen stellt eigentlich seit 40 Jahren Hygieneprodukte wie Windeln und Binden her. Jetzt wird Ontex aber mit dafür sorgen, dass die belgischen Gesundheitsbehörden die Bevölkerung mit Mundmasken versorgen, bzw. eine strategische Reserve anlegen können. Das Unternehmen will bis zu 80 Mio. Masken pro Jahr herstellen.