Geländegängiger Plastiksauger im Hafen von Antwerpen unterwegs

Im Antwerpener Hafen ist ein Plastiksauger unterwegs, der in erster Linie kleine Kunststoffteilchen an den Ufern der Schelde und der Kanäle sowie in sensiblen Naturgebieten in der Hafenumgebung einsammeln soll. Das Gerät, „Nul-O-Plastic“ genannt, ist mit seinem Kettenantrieb aus leichten Kunststoffraupen geländegängig und umweltfreundlich.