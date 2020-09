Kulturfestival-Gründerin und Kuratorin Frie Leysen im Alter von 70 Jahren verstorben

Frie Leysen, die an der Katholischen Universität Löwen mittelalterliche Kunstgeschichte studierte, war von 1980 bis 1991 die erste Direktorin des Kulturzentrums de Singel in Antwerpen und gemeinsam mit ihren langjährigen Mitstreiter Guido Minne gründete sie Mitte der 1990er Jahre das internationale Brüsseler KunstenFestivalDesArts. Leysen war dort mehr als 10 Jahre lang als Leiterin aktiv und sorgte dabei auch für eine internationale und grenzenlose Ausstrahlung.

Im Laufe der Jahre war sie an etwa 2007 maßgeblich an ähnlichen Festivals, Events und Kunstereignissen auf der ganzen Welt aktiv: Get Lost in den Niederlanden, Theater der Welt im Ruhrgebiet, Berliner Festspiele, Wiener Festwochen, Asian Arts Theatre in Südkorea, Meeting Points - ein multidisziplinäres Kunstfestival in 9 arabischen Städten oder auch beim Ashkal Alwan Festival in Beirut.

