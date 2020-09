"Operation Nachtwache" in Antwerpen: Bisher 30 Festnahmen

Seit dem Beginn der „Operation Nachtwache“ genannten Aktion am 4. September hat die Polizei 30 Personen festgenommen.

Gleichzeitig wurden rund 2.800 Personen, 2.350 Fahrzeuge sowie 69 Wohnungen und Gebäude kontrolliert, von denen zwei per Gerichtsbeschluss versiegelt wurden. Die Beamten beschlagnahmten eher kleinere Mengen Drogen aber auch 12.500 € an Bargeld und fünf illegale Waffen.

Die Antwerpener Polizei setzt im Zuge der „Operation Nachtwache“ mindestens 50 Beamten zusätzlich pro Tag ein. Diese überwachen in erster Linie die Problemviertel Borgerhout und Deurne. Die Streifen sind sowohl in Uniform, als auch in Zivil unterwegs.