Fall Chovanec: Belgiens Polizeiführung ergreift Maßnahmen

Der Fall Jozef Chovanec hat international für Aufsehen gesorgt. Im Februar 2018 wurde der 39-Jährige Slowake am Flughafen von Charleroi aus einer Ryanair-Maschine gezerrt, nachdem er sich dort aggressiv verhalten hatte. Danach versuchten gleich mehrere Polizisten Chovanec mit brutaler Gewalt ruhig zu stellen. Im Zuge dessen ließ sich eine Polizistin auch noch zu einem Hitlergruß hinreißen. Der Betroffene verstarb einige Tage nach dem Vorgang in einem Krankenhaus in Charleroi.

Die entsprechenden Bilder einer Überwachungskamera kamen vor etwa fünf Wochen an die Öffentlichkeit und der Fall sorgte international für Schlagzeilen, für Sondersitzungen des parlamentarischen Ausschusses für Inneres und Justiz, für Entsetzen in der Slowakei bis hin in die dortige Regierung und nicht zuletzt bei den EU-Institutionen in Brüssel.

Jetzt erlässt die belgische Bundespolizei für solche Vorfälle neue Richtlinien. Demnach dürfen Personen, die sich aggressiv verhalten und die dabei Anzeichen des „excited delirium syndroms“ zeigen, nicht mehr in eine Polizeizelle verbracht werden. Zuerst muss ein Notarzt alarmiert werden und die Betroffenen sollen so schnell wie möglich in die Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses gebracht werden.