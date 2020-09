Mit den Regierungsbildnern De Croo und Magnette rückt Belgien einen Schritt näher an "Vivaldi"

Nach einigen Tagen der Krisenstimmung innerhalb der sieben Parteien, die am Projekt „Vivaldi“, sprich an einer möglichen belgischen Bundesregierung arbeiten, hat sich die Lage am Mittwoch etwas entspannt. MR-Parteichef Bouchez hat sich wieder in die Sache eingeklinkt. Mit einigen voreiligen Äußerungen in der Presse hatte er seine Mitstreiter gegen sich aufgebracht. Die Wogen sind geglättet und König Philippe leitete den nächsten Schritt ein und benannte mit Paul Magnette (PS - Foto rechts) und Alexander De Croo (Open VLD - Foto links) als Regierungsbildner.