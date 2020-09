Stromversorgung: Die EU hat ein Problem mit der Bezuschussung des Baus von Gaskraftwerken in Belgien

Falls die EU-Kommission die Zustimmung zu Zuschüssen aus der belgischen Staatskasse für den Bau von neuen Gaskraftwerken verweigert, hat Belgien die Wahl zwischen drei Szenarien: Keine Zuschüsse, was einen mutigen Entschluss der neuen Regierung erfordert; der Atomausstieg wird ausgesetzt oder verschoben; neue und zusätzliche Alternativen zur Stromversorgung müssen her. Nicht zuletzt wurde in den letzten Jahren auf die vorhandene strategische Reserve gesetzt, was auch funktionierte. Die Frage bleibt auch, in wie fern die hier genannten Szenarien den erforderlichen EU-Stresstest zur Energieversorgung überstehen.