Die flämische Universitätsstadt Löwen ist die innovativste Stadt Europas

Die Universitätsstadt Löwen, Leuven in Niederländisch, in Flämisch-Brabant ist von der EU-Kommission zur „European Capital of Innovation“ ausgerufen worden, sprich zur innovativsten Stadt Europas. Die Europäische Kommission verleiht diesen Preis an Städte, die Innovationen nutzt, um ihren Bürgern, Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen eine nachhaltige und widerstandsfähige Zukunft zu bringen und diese darin auch mit einbezieht. Dieser Preis ist mit 1 Mio. € dotiert.