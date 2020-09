Spektakulärer Unfall: Ein Bus von De Lijn landet in Brügge in einem Kanal

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr ist in Brügge ein Linienbus der flämischen Nahverkehrsgesellschaft De Lijn von der Fahrbahn abgekommen und in einen Kanal gestürzt. Fahrgäste wurden bei dem Unfallnur leicht verletzt und alle 3 Insassen konnten das Fahrzeug zeitig verlassen. Der Busfahrer allerdings musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.