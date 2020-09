Code "orange" an der Küste und in Westflandern: Sturm "Odette" ist im Anmarsch

In den Nachmittagsstunden am Freitag erwartet das Königliche Meteorologische Institut (KMI) in Ukkel bei Brüssel die Ankunft des Sturmtiefs „Odette“ im Westen Belgiens, genauer in der Provinz Westflandern und an der Nordseeküste. Aus diesem Grunde erlässt das KMI die Wetterwarnstufe „orange“ und das Innenministerium schaltet die Notrufnummer 1722 für Notrufe in nicht lebensbedrohlichen Fällen frei.