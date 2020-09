Europa League: SC Charleroi und Standard Lüttich sind eine Runde weiter

Der SC Charleroi besiegte mit 2:1 in der Verlängerung Partisan Belgrad und Standard Lüttich gewann mit dem gleichen Ergebnis und ebenfalls mit einer Verlängerung gegen Vojvodina Novi Sad. Damit nahmen die beiden belgischen Erstligamannschaften die vorletzte Hürde auf dem Weg zur Gruppenphase in der Europa League.

Charleroi, aktueller und ungeschlagener Tabellenführer in der ersten belgischen Fußball-Liga, besiegte Partisan Belgrad mit 2:1. Die Carolos kamen nach 12 Minuten mit einem Tor von Dorian Dessoleil in Führung. In der 54. Minute konnte Seydouba Soumah aber für Partisan ausgleichen.

Der entscheidende Treffer fiel erst in der Verlängerung, genauer in der 108. Spielminute, als Kaveh Rezaei traf. In der kommenden Woche ist Lech Poznan aus Polen zu Gast in Charleroi. Gewinnen die Carolos auch diese Play-Off-Partie, dann ziehen sie in die Gruppenphase der Europa League ein.

Standard Lüttich tritt in dieser Runde nächste Woche gegen MOL Fehérvár FC aus Ungarn an. Gegen Vojvodina Novi Sad musste ebenfalls auf die Verlängerung gewartet werden, um weiterzukommen. In der ersten Halbzeit fielen keine Tore. Doch Lüttich kam nach einem Strafstoß, den Felipe Avenatti in der 48. Minute in Führung.

Hier kam der Ausgleich in der 76. Minute, als Petar Bojic für die serbischen Gäste traf. Selim Amallah erlöste die Rouches kurz nach Anpfiff zur Nachspielzeit. Lüttich hielt das Ergebnis und geht auch ins Play-Off nächste Woche.