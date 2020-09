Middelkerke: Entwurf für ein neues Casino vorgestellt

In Middelkerke an der belgischen Nordseeküste ist am Freitag der Entwurf für ein neues Casino vorgestellt worden. Der Entwurf kommt vom Bau-Team Nautilus und wurde aus insgesamt vier eingereichten Projekten, die es ins Finale geschafft hatten, ausgewählt. Das neue Gebäude wird quasi in die Strandpromenade am Seedeich eingearbeitet.