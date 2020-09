Oudenaarde: Ersteigerter historischer Wandteppich endlich wieder zu Hause

Der Ankauf dieses Werks konnte auch mit der Unterstützung des flämischen Tourismusverbandes „Toerisme Vlaanderen“ realisiert werden. Landestourismusministerin Zuhal Demir (N-VA) sagte dazu am Donnerstag in Oudenaarde: „Die Wandteppiche aus Oudenaarde sind ein starkes Beispiel für die Facharbeit und das Handwerk in Flandern. Die flämische Wandteppichindustrie war jahrhundertelang international renommiert und konnte ihre Produkte weltweit absetzen.“

Oudenaarde plant für Ende 2022 eine prestigeträchtige Ausstellung rund um Margarete von Parma. Ziel ist, im Rahmen dessen neben Gemälden und edler Schmiedekunst aus dieser Zeit auch die Kunstform Wandteppiche einmal mehr in den Mittelpunt zu rücken. Die Stadt Oudenaarde war jahrhundertelang eines der wichtigsten Zentren für die Herstellung von Wandteppichen in Flandern und weltweit. Das MOU (Museum Oudenaarde) besitzt derzeit 37 historische Wandteppiche, von denen 15 in der Lakenhalle der Stadt zu sehen sind. Info: http://www.mou-oudenaarde.be/