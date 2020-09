Premierministerin Sophie Wilmès kündigt Verschärfung für bestimmte Gebiete an

Der Nationale Krisenrat habe lediglich die Regeln vereinfacht und nicht triftige Maßnahmen gestrichen. Was die größere Anzahl persönlicher Kontakte betreffe, die ab jetzt erlaubt seien, sei der Nationale Krisenrat davon ausgegangen, es sei sinnvoller, Regeln zu erlassen, die von den Leuten befolgt würden als Regeln, die niemand befolge. Darüber hinaus befand Belgien sich am Mittwoch noch in einer gelben Zone.

„Das ist auch weiterhin der Fall, aber bestimmte Gebiete – wie Brüssel – sind inzwischen als rote Zone gekennzeichnet und erfordern strengere Regeln. Diese bereiten wir jetzt vor.“

Die Premierministerin traf am Samstagmorgen mit den Ministerpräsidenten der Länderverwaltungen zusammen.

Sophie Wilmès wies den Vorwurf zurück, man habe auf dem Krisenrat am Mittwoch die Maßnahmen gelockert, obwohl die Corona-Fälle belgienweit steigen würden. „Die Maßnahmen in Belgien gehören zu den strengsten in Europa“, sagt die Premierministerin.