Radfahren im Alltag im EU-Vergleich: Flandern teilt 2. Platz mit Dänemark

Der zweijährlichen Umfrage von FietsDNA zufolge hat der Fahrradgebrauch im Alltag in Flandern um 1 % zugelegt, im Berufsverkehr sogar um 3 %.

Mehr und mehr Unternehmen, so ergab die Befragung von 2.000 Personen durch FietsDNA, stellen ihren Mitarbeitern Fahrräder für den Weg zur Arbeit zur Verfügung. Daher ist der Anteil von Qualitätsfahrrädern hoch. Laut Fahrradexperte Wout Baert wird außerdem vermehrt in neue Radwege und in Fahrradautobahnen investiert.

Laut der Umfrage, an der 2.000 Personen teilgenommen haben, wird das Fahrrad geschätzt, weil es wenig kostet, umweltfreundlich und gut für die Gesundheit ist.